В Геленджике зафиксировали подтопления из-за ливневых дождей

В связи с обильными осадками в Геленджике уровень рек поднялся до неблагоприятных отметок, что спровоцировало локальные подтопления. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Глава Геленджика заявил, что в результате ливневых дождей в Адербиевке возникли перебои с газоснабжением, подачу ресурса возобновили вечером 25 января. В городе и округах были зарегистрированы точечные отключения электричества, в настоящее время энергоснабжение потребителей восстановлено.

Коммунальные службы Геленджика провели проверку колодцев с целью исключения попадания ливневых вод в систему канализации. По словам Алексея Богодистова, администрация ведет работу с управляющими компаниями и управлением ГО и ЧС.

В период снегопадов в отношении УК Геленджика городская прокуратура составила 14 протоколов в связи с несвоевременной расчисткой наледи вблизи многоквартирных домов.

София Моисеенко