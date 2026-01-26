Двух сотрудников пенсионного фонда Дагестана обвинили в вымогательстве взятки

Сотрудникам отделения Фонда пенсионного и социального страхования Дагестана предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сопряженное с вымогательством (пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в конце апреля 2025 года обвиняемые во время плановой выездной проверки в одной из коммерческих организаций Каспийска потребовали от представителей компании 300 тыс. руб. за невключение выявленных нарушений в итоговый акт проверки.

Фигурантов задержали сотрудники регионального УФСБ России. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн