Движение на трассе М-4 «Дон» восстановили после аварии с 20 машинами

Движение автомобилей восстановлено на участке трассы М-4 «Дон» у хутора Молькино, где ранее столкнулись 20 машин и пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Движение в Горячеключевском районе полностью восстановлено, ограничения сняты»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авария произошла на участке с 1362-го по 1365-й км федеральной дороги в Горячеключевском районе. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Кроме того, к 09:00 понедельника подразделения ГАИ Кубани получили свыше 200 заявок на оформление аварий с повреждениями транспортных средств. Из них 130 зарегистрированы в Краснодаре.

Сейчас автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок из-за сложной дорожной обстановки, включая гололедицу.

Алина Зорина