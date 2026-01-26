Западный бювет передадут Железноводску после вмешательства губернатора

Западный бювет в Железноводске переходит из профсоюзной в муниципальную собственность благодаря поддержке губернатора Ставропольского края. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, городские власти четыре раза безрезультатно направляли запросы о передаче объекта. Глава курорта Евгений Бакулин отметил, что ситуация изменилась после личной поддержки губернатора региона Владимира Владимирова.

В настоящее время подготовлен полный комплект документов для перевода бювета в муниципальную собственность, который направлен на подписание. Это позволит увеличить количество источников в распоряжении города.

Валентина Любашенко