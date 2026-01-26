Губернатор Ставрополья назначил врио глав двух округов

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров лично назначил Андрея Акиньшина временно исполняющим обязанности главы Новоалександровского муниципального округа, а Эдуарда Колтунова — врио руководителя Красногвардейского округа. Губернатор принял это решение 26 января 2026 года, и постановления сразу опубликовали на официальном региональном портале правовой информации, где ведут все ключевые документы администрации края.

Андрей Акиньшин, ранее занимавший пост начальника управления имущественных отношений и главного архитектора в Новоалександровском округе, с июня 2021 года руководил этой сферой, а до того возглавлял отдел архитектуры с 2017-го. У него три высших образования: геологоразведка из Южно-Российского госуниверситета в 2005 году, военная академия в 2018-м и еще одно профильное — он начинал карьеру геологом в Сочи в 2004 году, а с 2013-го перешел на муниципальную службу в Ставрополье, где дослужился до ключевых позиций в градостроительстве.

Эдуард Колтунов перешел в Красногвардейский округ после ухода с поста главы Новоалександровского муниципалитета — он уволился по собственному желанию незадолго до этих событий, что стало причиной вакансии в Новоалександровске. Эдуард Колтунов сменил там Игоря Трунова, которого ранее назначили врио Красногвардейского округа 26 декабря 2025 года — тот принял бразды правления после предыдущих кадровых перестановок в этом районе. Эти назначения временные: оба руководителя исполняют обязанности до окончания конкурсов и избрания постоянных глав советами депутатов округов, что обычно занимает несколько месяцев по закону о местном самоуправлении Ставропольского края.

Новоалександровский округ насчитывает 85 тыс. жителей и лидирует по зерновым культурам — в 2025 году там собрали свыше 1 млн тонн урожая, а Красногвардейский с 35 тыс. жителей из-за более засушливого климата фокусируется на животноводстве и молоке, обеспечивая 15% регионального поголовья КРС.

