На Ставрополье осудили банду за хищение нефтепродуктов и отмывание денег

Изобильненский районный суд Ставропольского края приговорил к 8-9 годам лишения свободы участников преступного сообщества, которые с 2010 по 2019 год похитили свыше 48 тыс. тонн нефтехимических продуктов на сумму более 1,6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 56-летний иностранный гражданин и 63-летняя жительница Москвы в зависимости от роли и степени участия признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка оружия и боеприпасов), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража),ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Согласно версии следствия, в период с декабря 2010 года по август 2019 года обвиняемые действовали в составе преступной группы и украли нефтехимическую продукцию, принадлежащую закрытому акционерному обществу.

Для легализации полученных средств соучастники совершали финансовые операции с имуществом. С 2012 по 2021 годы они приобрели коммерческие объекты в Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Республике Крым общей кадастровой стоимостью свыше 3 млрд руб.

Один из подсудимых дополнительно похитил денежные средства и имущество учредителя юридического лица на сумму более 1,5 млн руб., а также совершил контрабанду автоматического стрелкового оружия и боеприпасов.

Суд назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режимов. Женщине дополнительно назначено ограничение свободы на два года и запрет на занятие бухгалтерской деятельностью в государственных и муниципальных учреждениях на три года.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме, легализованное имущество конфисковано.

Валентина Любашенко