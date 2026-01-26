За 2025 год на Кубани сильнее всего подорожали хлеб, бензин, медицина и ЖКХ

Индекс потребительских цен в Краснодарском крае по итогам 2025 года составил 105,54% (примерно на уровне общего показателя по РФ — 105,59%). При этом наиболее ощутимый рост показали медуслуги и лекарства, хлебобулочные изделия, услуги ЖКХ и бензин. Подорожали посещения организаций культуры. Это следует из оперативного отчета краевого статистического управления.

Стоимость медицинских услуг в крае за минувший год выросла на 18,6%, медикаментов — на 12,2%.

Среди продуктов питания лидером роста стали хлеб и хлебобулочные изделия, которые прибавили в цене более 13%, рыба и морепродукты (+10,6%), мороженая рыба (+14,6%), алкоголь (+12,7%). Молочка подорожала на 6,3%.

Существенно выросла стоимость бензина (+10,4%). Изменились ценники на моющие средства (+8,2%) и табачные изделия (+6,3%).

Заметно подорожали жилищно-коммунальные услуги (+12,6%). На 21,1% выросли взносы на капремонт, на 10,75% — стоимость вывоза мусора. Стоимость водоснабжения выросла в цене порядка на 12%, водоотведения — на 14,7%, электроснабжения — на 12,6%, газоснабжения и отопления — на 10,2 и 13,2% соответственно.

Стоимость бытовых услуг поднялась в среднем на 10,9%, образовательных — на 12,7%, услуг организации культуры — на 16,2%. Городской пассажирский транспорт вырос в цене на 6,7%. Услуги гостиниц и прочих мест проживания подскочили на 9,7%.

Относительно стабильными остались цены на одежду и ткани — их рост не превысил 1–3%. Незначительно подорожали макаронные изделия (+1,4%) и телекоммуникационные услуги (+0,4%).

На фоне общего роста цен снижение стоимости отмечено на куриные яйца, которые за год подешевели на 22,3%. Также стали доступнее плодоовощная продукция (–9,1%), телерадиотовары (–9,8%) и электротовары (–6,6%). Существенно снизилась стоимость зарубежного туризма (–12,3%). Небольшое снижение также зафиксировано на крупы и бобовые (–1,8%), а также обувь (–2,2%).

Михаил Волкодав