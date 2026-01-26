Швейцарские часы экс-депутата Новороссийска Середина не продали на торгах

Торги по продаже швейцарских часов бренда Audemars Piguet, принадлежащих бывшему депутату городской думы Новороссийска Георгию Середину, признали несостоявшимися. Как сообщает «Ъ-Кубань», ссылаясь на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), продажа не осуществилась из-за отсутствия заявок участников.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная цена часов на электронных торгах составляла 3 млн руб. На аукцион также выставили два земельных участка, расположенных в Новороссийске (6,2 тыс. кв. м и 106,5 тыс. кв. м), четыре охотничьих ружья, автомобиль КамАЗ, вагончик-бытовку, электронику и электрические инструменты. Ранее все это имущество принадлежало Георгию Середину до осуществления процесса банкротства.

Георгий Середин — бывший депутат гордумы Новороссийска, являлся председателем комитета по вопросам ЖКХ и градостроительной политики. Он сложил полномочия в конце 2022 года по собственному желанию. В этот период СК РФ возбудил уголовное дело из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в ЖК «Парковый». Жилой комплекс возводило ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"», учредителем которого был Георгий Середин.

Банкротом экс-депутата признали по решению Арбитражного суда Краснодарского края в 2025 году. Финансовым управляющим назначили Татьяну Пьянкову.

София Моисеенко