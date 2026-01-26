В Махачкале прокуратура начала проверку после аварии водопровода

В Дагестане прокуратура начала проверку по факту аварийного отключения водоснабжения в части Махачкалы из-за прорыва магистрального водопровода. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по республике.

По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне, 25 января. В результате повреждения магистрали возникли перебои в подаче воды для жителей поселка Новый Хушет и нескольких районов столицы республики.

«Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему расследованию ее причин и условий», — говорится в сообщении прокуратуры.

Константин Соловьев