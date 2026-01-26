В Краснодаре очистили 1,1 тысячи ливневых колодцев за неделю

Коммунальные службы Краснодара за минувшую неделю расчистили от снега и льда 1,1 тыс. дождеприемных колодцев в рамках зимнего обслуживания городской системы водоотвода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Работа ведется ежедневно и будет продолжаться до полной стабилизации погодных условий»,— сообщил директор МКУ «Городская сеть ливневой канализации» Артем Миронов.

Согласно информации администрации Краснодара, систематическое обслуживание водостоков помогает эффективно отводить осадки и исключать затопления проезжих частей и пешеходных зон. Мероприятия охватывают все районы города. Параллельно специалисты контролируют техническое состояние трубопроводов и при необходимости осуществляют их промывку.

В микрорайонах без ливневой канализации для борьбы с подтоплениями задействуют водооткачивающую технику. Вызвать ее можно по телефонам 050 или 8 (861) 214-33-36.

«Ъ-Кубань» писал, что на фоне гололеда из-за непогоды в Краснодарском крае подразделения Госавтоинспекции зарегистрировали более 200 обращений на оформление дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями, из которых 130 зафиксированы в Краснодаре.

Алина Зорина