В Астраханской области за неделю выявили 250 нарушений миграционного законодательства

В Астраханской области за неделю с 19 по 25 января сотрудники подразделений по миграционным вопросам регионального УМВД выявили 37 фактов нарушения режима пребывания иностранных граждан и 42 случая незаконного привлечения их к труду. Кроме того, в области 15 раз несвоевременно уведомили о прибытии иностранцев и 6 раз предоставили им жилье или иные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе астраханской полиции.

Фото: Астраханская полиция 250 нарушений миграционного законодательства выявили за неделю астраханские правоохранители

Фото: Астраханская полиция

Правоохранители привлекли к ответственности за использование недействительных паспортов 50 граждан РФ, 67 — за утрату документов, 12 — за отсутствие регистрации и одного — за несвоевременное уведомление о наличии ВНЖ в другом государстве.

Всего за неделю миграционная полиция составила 250 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов — 507 тыс. руб.

Марина Окорокова