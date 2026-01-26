За 2025 год мэрия Анапы получила 7,4 тысячи обращений от жителей

По итогам 2025 года в администрацию Анапы поступило 7,4 тыс. вопросов и обращений от граждан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта, делясь итогами планерного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По сравнению с 2024 годом количество обращений от граждан сократилось на 3,2 тыс. Чаще всего жители Анапы писали в администрацию по вопросам ЖКХ, архитектуры и градостроительства, земельно-имущественных отношений, транспорт и дорожного хозяйства. Также обращения касались социального обеспечения.

Среди решенных вопросов за 2025 год власти курорта выделили проведение капитального ремонта в доме культуры Усатовой Балки, строительство спортивных площадок и ремонт улиц в Анапском районе (Гостагаевская, Витязево и др.).

На планерном совещании в администрации Анапы также сообщили, что в период новогодних праздников на территории города функционировали 115 объектов размещения. 24 объекта туристического показа в Анапе на зимних каникулах посетили около 4,2 тыс. человек.

София Моисеенко