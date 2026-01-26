В Махачкале в ночь на 27 января планируется массовое отключение электричества

В Махачкале компания «Дагэнерго» проведет плановый ремонт на подстанции «Приморская» в ночь с 26 на 27 января 2026. Работы начнутся с 23:00 и продлятся до 04:00, сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов республики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На время ремонта электроэнергию отключат в целях безопасности. Без света останутся микрорайоны Редукторный и 5-й поселок, частично кварталы Ак-Гель, Заря Востока, ГРС, Пальмира, Ипподром, поселок Турали, кварталы Авангард, Мотор, Ветеран, микрорайоны Степной, кварталы Восход и Золотая осень.

Ограничения также коснутся более ста улиц, включая Приморскую, Республиканскую, Железнодорожную, Дагестанскую, Гагарина, Ленинградскую, проспект Степной и множество других. В перечень попали улицы с номерными названиями — от 1-й Восходной до 16-й Пальмирной.

Энергетики предупредили, что возможны перебои с электричеством на прилегающих улицах и переулках.

Константин Соловьев