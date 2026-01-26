Лавинную угрозу до конца января объявили в пяти республиках СКФО

Региональные управления МЧС России 26 января 2026 года объявили лавинную опасность в пяти республиках Северного Кавказа — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Спасатели предупредили жителей и туристов о рисках в горных районах, где снегопады накопили критический слой снега.

В Кабардино-Балкарии, Дагестане и Северной Осетии угроза сохраняется с 18:00 26 января до 18:00 27 января на высотах свыше 2000 метров. В Карачаево-Черкесии лавины грозят с 26 по 28 января, а в Ингушетии — с 26 по 29 января в зонах выше 1000 метров. МЧС прогнозирует ЧС с повреждением зданий, линий электропередач и связи, перекрытием дорог, а также травмами и гибелью людей при сходе масс снега.

Причины кроются в затяжных снегопадах, которые усилили нестабильность снежного покрова, достигающего 2–2,5 м в горах Северного Кавказа. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее отметил, что плотный верхний слой снега облегчает сход лавин под весом новых осадков. Обильные снегопады начались еще в середине января, вызвав серию предупреждений: 18–20 января ообщалось о первой волне опасности, а 19–20 января добавили Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

Например, в Карачаево-Черкесии ведомство прямо указало на угрозу для инфраструктуры с 24 по 26 января, подтвердив прогнозы. Аналогичные оповещения вышли 23 января для шести республик, включая Чечню, где опасность выше 1500 метров. Спасатели рекомендуют избегать горных маршрутов, проверять прогнозы и не парковать машины под склонами.

Эта зима бьет рекорды: в сравнении с прошлым годом лавин в КЧР, КБР, РСО-Алании и Дагестане сошло уже семь против одной. Туристы рискуют на горнолыжных курортах, а трассы вроде Транскавказской магистрали и Военно-Грузинской дороги могут встать. МЧС усиливает патрулирование и готовит технику для расчистки. Жители Северного Кавказа уже сталкивались с перебоями в энергоснабжении и транспортными коллапсами в январе.

Станислав Маслаков