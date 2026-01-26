Зарплаты ставропольских энергетиков в 2026 году вырастут на 20%

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал поручение индексировать зарплаты сотрудников электросетевых служб на 20% в 2026 году, чтобы довести их до среднекраевого уровня. Он озвучил это требование на совещании в правительстве края и обязал региональную тарифную комиссию подготовить предложения к пятнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Энергетики работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды: они задействовали 300 единиц техники, 45 резервных источников питания и более 1000 специалистов для обеспечения стабильного энергоснабжения. «До пятницы жду предложения по урегулированию заработной платы до среднекраевых значений»,- заявил глава региона.

Это поручение вписывается в общую политику края по повышению доходов работников ключевых отраслей. Ранее власти уже утвердили индексацию зарплат бюджетников на 20% в два этапа — по 10% с 1 января и 1 июля 2026 года, заложив на это средства в бюджет объемом почти 220 млрд руб. Профсоюзы инициировали эти меры, чтобы сократить кадровый дефицит, который обострился после двухлетнего перерыва в индексациях; средняя зарплата по региону в отдельных секторах вырастет на 20–50%.

Для энергетиков повышение особенно актуально на фоне растущих нагрузок и инвестиций в инфраструктуру. Власти договорились с межрегиональной распределительной сетевой компанией о программе на 15 млрд руб. до 2030 года — она обновит сети в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске, закупит проходимую технику и устранит обветшание линий.

Кроме того, свыше 3000 энергетиков пройдут повышение квалификации в 2026 году, чтобы освоить новые технологии, автоматизацию и российское оборудование для надежной работы электросетей. Эти шаги отвечают на погодные вызовы: зимой энергетики устраняют тысячи отключений, а регион усиливает коммунальную сферу, направив 610 млн руб. на водоснабжение и 590 млн — на теплоснабжение, сдержав рост тарифов ЖКХ до 16% вместо прогнозируемых 22%.

Станислав Маслаков