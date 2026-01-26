В Новороссийске мужчина обворовал знакомую, которая оставила его на ночлег

39-летнему жителю Новороссийска грозит до пяти лет лишения свободы за кражу чужого имущества. Как сообщили в пресс-службе УМВД города, мужчина обворовал свою знакомую, у которой остался переночевать.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, новороссиец воспользовался отсутствием хозяйки в доме и украл у нее мобильный телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 310 тыс. руб.

Часть украденных денежных средств мужчина потратил на собственные нужды. Телефон и оставшуюся сумму накоплений полицейские вернули законной владелице.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Его расследование уже завершено.

София Моисеенко