70% читателей Публичной библиотеки в Ростове пользуются ее услугами в интернете
Большая часть читателей Донской государственной публичной библиотеки пользуются ее услугами онлайн. Статистикой поделилась директор библиотеки Анна Желябовская.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По данным за 2025 год, только 30% читателей посещают саму библиотеку. Еще 70% предпочитают читать книги в онлайн-режиме.
«Появился новый тип читателя, который экономит свое время, который хочет получить весь спектр услуг библиотеки не выходя из дома»,—резюмировала госпожа Желябовская.