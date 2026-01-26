Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
70% читателей Публичной библиотеки в Ростове пользуются ее услугами в интернете

Большая часть читателей Донской государственной публичной библиотеки пользуются ее услугами онлайн. Статистикой поделилась директор библиотеки Анна Желябовская.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным за 2025 год, только 30% читателей посещают саму библиотеку. Еще 70% предпочитают читать книги в онлайн-режиме.

«Появился новый тип читателя, который экономит свое время, который хочет получить весь спектр услуг библиотеки не выходя из дома»,—резюмировала госпожа Желябовская.

Константин Соловьев, Мария Хоперская

