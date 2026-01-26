За 5 лет на Кубани численность пчелосемей сократилась на 12%

Численность пчелосемей в хозяйствах Краснодарского края за пять лет сократилась на 12% — с 145,5 тыс. в 2020 году до 129,9 тыс. в 2025-м, сообщили «Эксперту Юг» в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В ведомстве связывают снижение с климатическими факторами и агрохимической нагрузкой: жаркое и засушливое лето 2024 года привело к дефициту пыльцы, из-за чего пчелы не смогли полноценно развиться.

Еще одной причиной сокращения численности пчелосемей в издании называют активное применение аграриями пестицидов I и II классов опасности, обладающих накопительным эффектом и ослабляющих колонии. Представители отрасли указывают, что неконтролируемое использование таких препаратов приводит к массовой гибели насекомых. Так, в 2024 году в Кореновском районе после обработки полей без предварительного уведомления пчеловодов погибло около 2,5 тыс. пчелосемей, принадлежащих примерно 80 хозяйствам. По словам пчеловода Сергея Лаштабеги, обработка проводилась вблизи жилого сектора и с нарушением требований по расстоянию, а в радиусе 14 км были зафиксированы потери пасек.

Эксперты также отмечают, что поля нередко обрабатываются в период цветения энтомофильных культур, при этом используются препараты высокой токсичности, в том числе фипронил, особо опасный для пчел. Для стабилизации ситуации участники рынка предлагают вернуть систему контроля за применением пестицидов, действовавшую до 2021 года, когда к работе с опасными средствами допускались только прошедшие специальное обучение специалисты.

Вячеслав Рыжков