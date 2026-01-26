Экс-зампред Ставрополья получил три года за мошенничество на 7,4 млн рублей

Ленинский районный суд Ставрополя признал виновным бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края в мошенничестве на сумму свыше 7,4 млн руб. Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В марте 2018 года экс-чиновник обратился к местному предпринимателю в Ставрополе с просьбой одолжить крупную сумму. Он использовал свой высокий статус в правительстве края, чтобы убедить бизнесмена. Тот передал ему 7,4 млн руб. с четким условием возврата через два месяца. Однако чиновник изначально не планировал отдавать деньги. У него накопились долги на 12,5 млн руб., включая обязательства в рублях и иностранной валюте. Он скрыл эту информацию от потерпевшего, чтобы получить заем.

Следствие установило, что должностное положение сыграло ключевую роль. Предприниматель доверился высокопоставленному заемщику, не проверив его финансовое состояние. Правоохранители возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Расследование вело Главное следственное управление ГУ МВД по Ставропольскому краю. В октябре 2025 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Ленинский райсуд. На время следствия суд продлил меру пресечения — содержание под стражей.

Суд учел позицию государственного обвинителя при вынесении приговора 25 января 2026 года. Обвиняемый не вернул ни рубля из займа за семь лет. Это дело подчеркивает риски доверия к чиновникам.

Дело длилось почти восемь лет с момента преступления. Прокуратура и полиция собрали доказательства финансовых обязательств чиновника. Ущерб для предпринимателя составил полную сумму займа без процентов. Судебный процесс шел с октября 2025 года, когда материалы ушли в суд. Экс-зампред занимал пост в правительстве края до увольнения. Это не первое коррупционное дело в регионе: в Ставрополе недавно осудили чиновницу мэрии за хищение 4,8 млн руб. на детсадах. Однако данное мошенничество выделяется личным характером — без участия бюджета.

Станислав Маслаков