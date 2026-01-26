Малые предприниматели КБР в 2025 году получили микрозаймы на 40,9 млн рублей

Государственный Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарии выдал в 2025 году 74 микрозайма на общую сумму 40,9 млн руб., сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Региональное министерство экономического развития сообщило, что самозанятые граждане получили 25 таких займов, индивидуальные предприниматели — 35, а юридические лица — 14. Индивидуальные предприниматели возглавили рейтинг по объему финансирования: они забрали 20,12 млн рублей, или 47% от всех средств, самозанятые ограничились 4,975 млн руб., а компании — 15,85 млн руб.

Предприниматели из сельского хозяйства, торговли, производства продуктов питания и одежды, пассажирских перевозок, а также сферы услуг чаще всего обращались за микрозаймами. Фонд, созданный в 2016 году по распоряжению правительства КБР под эгидой министерства экономического развития, предоставляет займы до 5 млн руб. субъектам МСП и до 500 тыс. руб. самозанятым. Ставки варьируются от 4,5% до 12% годовых в зависимости от категории заемщика и наличия залога, срок — до трех лет; часть займов выдают через платформу МСП.РФ.

Рост поддержки малого бизнеса в КБР укладывается в общероссийский тренд: предприниматели СКФО привлекли 10,3 млрд руб. микрозаймов за девять месяцев 2025 года, а по стране онлайн-платформы выдали 20 млрд руб. льготных средств. Корпорация МСП отметила для КБР увеличение финансирования на 36% за десять месяцев года.

Министерство экономического развития КБР подчеркивает приоритет для начинающих предпринимателей и приоритетных отраслей, что стимулирует развитие сельхозпроизводства и услуг в республике. Фонд интегрирован в инфраструктуру поддержки МСП под управлением Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства КБР» с 2018 года. На 1 октября 2024 года в портфеле фонда числилось 363 действующих микрозайма, что говорит о растущем спросе. В 2026 году власти КБР планируют сохранить акцент на доступных кредитах, опираясь на успехи прошлого года.

Станислав Маслаков