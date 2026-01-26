Экс-начальник колонии в Кочубеевском округе подозревается во взятках

Следственный комитет направил в суд уголовное дело против бывшего начальника исправительной колонии Кочубеевского округа Ставропольского края. Мужчина обвиняется в четырех преступлениях по ч. 3 ст. 290 УК РФ — получении взяток в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Летом 2023 года подозреваемый узнал, что один из осужденных ведет торговлю на территории учреждения, и предложил заключенному за вознаграждение не применять к нему дисциплинарные меры. Осужденный согласился и передал начальнику бытовую технику, включая ноутбук, а также 165 тыс. руб. наличными — эти данные подтвердили следователи СКР после изъятия предметов как вещественных доказательств. Фигурант сразу признал вину полностью, раскаялся и сотрудничал со следствием, что ускорило процесс.

Сотрудники УФСБ и УФСИН по Ставропольскому краю задокументировали противоправную деятельность экс-руководителя в ходе оперативных мероприятий. Они установили, что начальник систематически закрывал глаза на коммерцию осужденных за личную выгоду, хотя изначально речь шла об одном случае. Общий размер взяток превысил 165 тыс. руб., а бытовая техника усилила доказательную базу — ее признали ключевым уликой. Чтобы обеспечить будущий приговор, суд уже наложил арест на имущество обвиняемого, включая возможные активы на сумму, сопоставимую с ущербом.

Ранее в 2023 году житель округа дал взятку сотруднику той же колонии в 70 тыс. руб. за пронесение семи мобильников, а принимающий осужденный получил четыре года.

Станислав Маслаков