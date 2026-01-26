Прокуратура проведет проверку по факту ДТП с автобусом в Новороссийске

Прокуратура Новороссийска организовала проведение проверки из-за аварии с рейсовым автобусом, которая произошла утром 26 января в районе хутора Семигорского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП случилось на 23 км автодороги «Новороссийск-Керчь». Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2114» нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом «Анапа-Новороссийск». Автобус съехал в кювет, пассажиры и водитель оказались заблокированы в салоне транспорта.

В прокуратуре подтвердили, что в результате ДТП обошлось без пострадавших. Пассажиров автобуса доставили в Новороссийск на попутном транспорте.

Сотрудники правоохранительных органов проверят дорожные условия и обстоятельства, способствовавшие ДТП. По результатам проверки прокуратура примет меры реагирования в случае наличия оснований.

София Моисеенко