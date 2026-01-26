Предприятия Кубани в 2025 году нарастили производство икры в 2,7 раза

Предприятия Краснодарского края с мая по ноябрь 2025 года произвели 82 т лососевой и осетровой икры, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года (около 30,3 т). По данным системы маркировки «Честный знак», в регионе зарегистрированы 56 производителей икры, пишут «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В осенние месяцы 2025 года система зафиксировала почти 69 тыс. нарушений при продаже продукции, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года. В целом за 2025 год выявлено свыше 119 тыс. нарушений, при этом с сентября 2024 по ноябрь 2025 года обнаружено 458 кг икры с признаками фальсификата.

Рост производства в 2025 году связан с низкой базой предыдущего года, когда выпуск продукции резко сократился: с января по ноябрь 2024 года в крае было произведено 88,1 т икры и ее заменителей, что на 97,3% меньше аналогичного периода 2023 года. В министерстве сельского хозяйства региона объясняли падение выпуска ростом стоимости сырья, что повысило отпускные цены и снизило спрос на продукцию.

Вячеслав Рыжков