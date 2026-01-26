Пассажиров автобуса, попавшего в аварию, доставили в Новороссийск

Людей, находившихся в рейсовом автобусе в момент аварии в хуторе Семигорском, доставили в Новороссийск на попутном транспорте. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пассажиры рейсового автобуса «Анапа-Новороссийск» добрались до Новороссийска на попутном автобусе после произошедшего ДТП утром 26 января. По информации оперштаба Кубани, в аварии никто не пострадал.

ДТП случилось в районе 10:00 часов на автодороге «Новороссийск-Керчь». По предварительным данным полиции Краснодарского края, причиной аварии послужил выезд водителя автомобиля «ВАЗ-2114» на встречную полосу движения. Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, после чего последний съехал в кювет.

22 пассажира и водитель оказались заблокированы в салоне транспорта. Людей освободили спасатели, выехавшие на место происшествия.

София Моисеенко