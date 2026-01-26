В полиции озвучили подробности ДТП с рейсовым автобусом в Новороссийске

В районе хутора Семигорский под Новороссийском рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем и съехал в кювет. Подробностями произошедшего поделились в пресс-службе полиции Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации полиции Кубани, авария произошла в районе 10:00 часов 26 января на автодороге «Новороссийск-Керчь». Согласно предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с рейсовым автобусом «ZHONGTONG», в котором находились водитель и 22 пассажира.

При съезде в кювет в автобусе оказались заблокированы 23 человека. Предварительно, в результате ДТП обошлось без пострадавших. Из заблокированного салона людей освобождали спасатели, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

София Моисеенко