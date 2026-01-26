Ставрополье выдало сиротам все 98 жилищных сертификатов на 328,3 млн рублей

Министерство имущественных отношений Ставропольского края завершило выдачу всех 98 жилищных сертификатов детям-сиротам и детям без попечения родителей, предусмотренных на 2026 год, сообщили в ведомстве. Губернатор Владимир Владимиров лично распорядился выделить из краевого бюджета 328,3 млн руб. на эту программу, где каждый сертификат в первом квартале оценили в 3,3 млн руб. Из них 79 документов получили сироты старше 23 лет по федеральным нормам, а 19 — граждане от 21 до 22 лет inclusive по региональной инициативе.

Федеральное законодательство позволяет тратить средства сертификата на покупку квартиры или дома в любом регионе России, включая погашение ипотеки, при условии отсутствия задолженностей и подтвержденного дохода не ниже МРОТ. Ставропольский край пошел дальше: местные сироты с 21 года приобретают жилье только в границах региона, включая дома с земельными участками, что упрощает выбор и контроль. Требования к заявителям идентичны: они подают пакет документов в министерство по адресу Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 10/12 — лично, почтой или через Госуслуги.

Министр Александр Мясоедов подчеркнул оперативность: ведомство обработало все заявки без задержек, несмотря на высокий спрос. В 2025 году край обеспечил жильём 242 сирот, выдав ранее 89 сертификатов, а в планах на 2026-й — ещё 400 человек через сертификаты и найм помещений.

Ведомство продолжает принимать новые заявления для допфинансирования — положительные решения выдадут сразу после выделения средств. Программа реализуется с 2024 года и доказала эффективность: сироты самостоятельно выбирают благоустроенное жилье, избегая проблем с аварийными квартирами в отдаленных районах. В 2026 году край инвестирует в социальную защиту, подтверждая приверженность федеральным и региональным обязательствам перед уязвимыми категориями.

Станислав Маслаков