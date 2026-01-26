Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ставрополье выдало сиротам все 98 жилищных сертификатов на 328,3 млн рублей

Министерство имущественных отношений Ставропольского края завершило выдачу всех 98 жилищных сертификатов детям-сиротам и детям без попечения родителей, предусмотренных на 2026 год, сообщили в ведомстве. Губернатор Владимир Владимиров лично распорядился выделить из краевого бюджета 328,3 млн руб. на эту программу, где каждый сертификат в первом квартале оценили в 3,3 млн руб. Из них 79 документов получили сироты старше 23 лет по федеральным нормам, а 19 — граждане от 21 до 22 лет inclusive по региональной инициативе.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Федеральное законодательство позволяет тратить средства сертификата на покупку квартиры или дома в любом регионе России, включая погашение ипотеки, при условии отсутствия задолженностей и подтвержденного дохода не ниже МРОТ. Ставропольский край пошел дальше: местные сироты с 21 года приобретают жилье только в границах региона, включая дома с земельными участками, что упрощает выбор и контроль. Требования к заявителям идентичны: они подают пакет документов в министерство по адресу Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 10/12 — лично, почтой или через Госуслуги.

Министр Александр Мясоедов подчеркнул оперативность: ведомство обработало все заявки без задержек, несмотря на высокий спрос. В 2025 году край обеспечил жильём 242 сирот, выдав ранее 89 сертификатов, а в планах на 2026-й — ещё 400 человек через сертификаты и найм помещений.

Ведомство продолжает принимать новые заявления для допфинансирования — положительные решения выдадут сразу после выделения средств. Программа реализуется с 2024 года и доказала эффективность: сироты самостоятельно выбирают благоустроенное жилье, избегая проблем с аварийными квартирами в отдаленных районах. В 2026 году край инвестирует в социальную защиту, подтверждая приверженность федеральным и региональным обязательствам перед уязвимыми категориями.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все