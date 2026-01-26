Экс-полицейского на Кубани осудили за покушение на мошенничество

В Усть-Лабинском районе вступил в законную силу приговор в отношении экс-полицейского Тимура Кучуба, признанного виновным в покушении на мошенничество. Суд установил, что, будучи оперуполномоченным уголовного розыска Ладожской полиции, он предложил знакомому за 2,2 млн руб. решить вопрос с уголовным преследованием за применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

По материалам дела, Тимур Кучуб неоднократно убеждал приятеля в своей возможности повлиять на ход расследования, однако тот сообщил о предложении в правоохранительные органы. 9 сентября 2025 года полицейский был задержан после получения муляжей денежных средств.

В ходе суда обвиняемый Кучуб признал вину и объяснил свои действия наличием долговых обязательств. Учитывая обстоятельства дела и степень общественной опасности, суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков