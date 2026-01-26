В Кузнецке мужчина выстрелил в соседа из пневматики из-за снега

В Кузнецке задержали 43-летнего мужчину, который предположительно выстрелил в соседа из пневматической винтовки. Причина — недовольство его поведением. В отношении кузнечанина возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в полиции Пензенской области.

В Кузнецке задержали 43-летнего мужчину, выстрелившего в соседа из пневматики

Фото: Полиция Пензенской области, Коммерсантъ

К правоохранителям обратился 40-летний потерпевший. По его словам, он ехал по улице в частном секторе и увидел на дороге снежные булыжники, мешающие проезду. Мужчина остановился, чтобы убрать их, но в этот момент ощутил выстрел в плечо.

Подозреваемый в своих признательных показаниях рассказал, что из окна увидел, как потерпевший якобы разбрасывает булыжники в сторону его участка. Разозлившись, кузнечанин взял пневматическую винтовку и выстрелил соседу в плечо, не выходя из дома.

Уголовное дело расследуется. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Марина Окорокова