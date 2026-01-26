Депутаты ЗСК на первой в 2026 году сессии обсудят приоритеты работы
Завершается формирование повестки 74-й очередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края. Депутаты планируют обсудить около 30 вопросов, сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Фото: пресс-служба ЗСК
В числе главных документов — проект плана нормотворческой и контрольной деятельности парламента на 2026 год. В план включено более 100 пунктов, охватывающих различные сферы социально-экономического развития региона; по мере необходимости он будет дополняться с учетом предложений органов исполнительной власти и других субъектов законодательной инициативы.
В рамках поддержки участников специальной военной операции планируется рассмотрение инициативы губернатора о внесении изменений в закон об основах регулирования земельных отношений. Речь идет о предоставлении земельных участков ветеранам боевых действий, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами за заслуги в СВО, а также членам их семей.
Депутаты уделят внимание молодежи, подведут итоги Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и расширят перечень целей благотворительной и волонтерской деятельности в регионе. Отдельный вопрос будет посвящен обновлению соглашения о сотрудничестве с Республикой Абхазия, подписанного более 15 лет назад.
Кроме того, часть повестки займет приведение краевого законодательства в соответствие с федеральными нормами, в частности в сфере земельных и имущественных отношений. Юрий Бурлачко подчеркнул, что сессия является продолжением работы предыдущих лет и направлена на повышение качества жизни жителей края и устойчивое развитие региона.