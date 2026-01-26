Доставщик еды угнал мопед в Новороссийске

В Новороссийске курьера будут судить за кражу мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, 19-летний местный житель, работая доставщиком еды, приехал на один из адресов и увидел мопед «Хонда» на лестничной площадке многоквартирного дома. Через несколько дней молодой человек вернулся, украл транспортное средство и скрылся в неизвестном направлении.

Жителя Новороссийска задержали сотрудники ППС. Стало известно, что на краденном мопеде гражданин свободно передвигался по городу.

Ущерб владельцу мопеда превысил сумму в 50 тыс. руб. После задержания подозреваемого транспортное средство вернули хозяину, а в отношении жителя Новороссийска возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

София Моисеенко