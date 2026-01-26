Под Новороссийском 23 человека оказались заблокированы в автобусе из-за ДТП
В районе хутора Семигорский под Новороссийском произошло лобовое ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, в результате аварии 22 пассажира и водитель автобуса оказались заблокированы в салоне транспортного средства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
При столкновении рейсовый автобус съехал с дороги в кювет. Согласно предварительным данным, в ДТП обошлось без пострадавших, в настоящее время подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.
На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД, спасатели освобождают пассажиров из заблокированного салона автобуса.
Жителей Новороссийска призвали соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.