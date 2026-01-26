На Ставрополье в 2026 году отремонтируют 10 учреждений культуры за 74 млн рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о ремонте десяти учреждений культуры в 2026 году. Работы охватят детскую художественную школу в Минеральных Водах, библиотеки в Нефтекумске, Ставрополе и селе Донском Донского округа, музей в поселке Коммаяк Кировского округа. Строители завершат реконструкцию трех зданий детской музыкальной школы в Грачевском округе, Домов культуры в Изобильном и селе Татарка Шпаковского округа.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Региональные власти выделили на проект более 74 млн руб. из федеральных, краевых и местных бюджетов. Специалисты обновят кровлю и фасады, модернизируют помещения, заменят системы водоснабжения, водоотведения и отопления, установят видеонаблюдение, проведут электромонтаж. В Минеральных Водах уже объявили тендер на капремонт художественной школы.

Владимир Владимиров анонсировал планы в Telegram-канале, подчеркнув, что обновленные учреждения позволят детям из городов и сел заниматься музыкой, хореографией и рисованием в современных условиях.

В селе Татарка первый этап ремонта Дома культуры завершили в ноябре 2025 года: заменили кровлю над спортзалом, оштукатурили стены, возвели перегородки. В 2026-м мастера улучшат фасад, обновят отопление, электропроводку, уложат плитку и покрасят помещения. Аналогичные работы идут в Изобильном, Кочубеевском и Ульяновке, где Дома культуры нуждались в срочном обновлении.

Ставропольцы в результате проводят в учреждениях больше времени, семьи чаще посещают концерты и выставки. Модернизация включает мультимедийное оборудование для творчества и отдыха всех возрастов. Губернатор отметил рост культурной активности в селах после первых ремонтов.

Станислав Маслаков