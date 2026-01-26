Жителя Анапы обвинили в подготовке к наемному убийству родственников

Анапчанин пойдет под суд по статье о приготовлении к организации убийства двоюродного брата и его супруги по найму. По данным пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю, мужчина заключен под стражу по ходатайству следователя.

Согласно материалам дела, житель Анапы находился в продолжительном конфликте с родственниками из-за спора по имуществу в городе-курорте. В декабре 2025 года мужчина решил организовать убийство своего двоюродного брата и его жены, с этой целью гражданин обратился к знакомому с просьбой найти исполнителя для расправы. Об этом стало известно представителям правоохранительных органов. Все последующие действия мужчины проходили под их контролем.

Исполнитель согласился на убийство за 1 млн руб. Анапчанин передал человеку всю информацию о родственниках,, а также адрес их места жительства. Он призвал совершить преступление с инсценировкой разбойного нападения. Как только житель курорта получил информацию о якобы выполненном «заказе», подтверждающие фотографии и личные вещи родственников, его задержали оперативники.

Мужчине предъявили обвинение. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

София Моисеенко