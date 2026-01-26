На Ставрополье проверят водителя после ДТП с микроавтобусом

В Новоалександровском округе Ставропольского края следователи и прокуроры проверят обстоятельства ДТП с микроавтобусом, в результате которого пострадали два пассажира. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, утром 24 января на трассе Новоалександровск — Кропоткин водитель Volkswagen Crafter на большой скорости не справился с управлением и вылетел в кювет. Там машина перевернулась.

По информации ведомства, водитель микроавтобуса оказывал частные услуги по перевозке пассажиров. Он превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд автомашины с дороги с последующим опрокидыванием. В результате аварии пострадали два пассажира, которым назначено амбулаторное лечение.

Следователи начали проверку на предмет соответствия качества оказываемых услуг по перевозке. При наличии оснований правоохранители могут возбудить уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Прокуратура края проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок», — уточнили в прокуратуре Ставропольского края.

Валентина Любашенко