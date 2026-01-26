В Северной Осетии могут открыть восемь новых медпунктов в 2026 году

В Северной Осетии в 2026 году планируют открыть восемь новых медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказского федерального округа.

Два быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пункта разместят в селениях Верхний Ларс и Эзми. Кроме того, планируется обновление шести амбулаторий в станицах Павлодольской, Терской, Троицкой, а также в селениях Верхний Фиагдон, Дачное и поселке Спутник.

Кроме того, капитальный ремонт пройдет в трех медицинских объектах: амбулатории в Хазнидоне, филиале поликлиники №1 в поселке Заводской и женской консультации поликлиники №4 во Владикавказе.

Константин Соловьев