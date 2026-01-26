На Кавминводах капитально отремонтировали 3 многоэтажки за 6,6 млн рублей

Ставропольский фонд капитального ремонта завершил работы в трех многоквартирных домах региона Кавказских Минеральных Вод, сообщает пресс-служба фонда. Специалисты обновили внутридомовые системы электроснабжения в станице Ессентукской и в Ессентуках, а также фасад дома в поселке Иноземцево, входящего в состав Железноводска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Жильцы пятиэтажки 1994 года постройки на улице Павлова, 12 в станице Ессентукской теперь пользуются новой системой электроснабжения. Подрядчики заменили вводные кабели и распределительные линии, установили современные электрощиты с автоматическими выключателями и защитным оборудованием. Они привели в порядок электрощитовые, освещение в местах общего пользования и восстановили заземление — все это исключает риски перегрузок и аварий.

В трехэтажном доме 1971 года на улице Кисловодской, 193 в Ессентуках инженеры провели аналогичный капремонт электросетей. Дом включен в муниципальные планы ремонта на 2023–2025 годы, где власти Ессентук предусмотрели обновление фасадов и инженерных коммуникаций в ряде зданий. Фонд капитального ремонта координирует такие проекты в рамках региональной программы, охватывающей 9289 домов общей площадью 27,6 млн кв. м.

В поселке Иноземцево на улице Пушкина, 6Б трехэтажный дом того же 1971 года обрел свежий фасад. Рабочие очистили стены, заинъектировали трещины, нанесли штукатурку, грунтовку и краску, устойчивую к ультрафиолету и погодным нагрузкам. Они отремонтировали входные группы и заменили окна в местах общего пользования.

Общая стоимость работ превысила 6,6 млн руб. Гендиректор фонда Павел Корниенко, возглавивший организацию в декабре 2024 года после конкурса, подчеркивает: капремонт обеспечивает безопасность жителей и сохраняет облик курортных городов. В 2026 году регион выделит около 6 млрд руб. на подобные проекты, несмотря на рост взносов с 1 января до экономически обоснованного уровня.

Станислав Маслаков