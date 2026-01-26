В порту Новороссийска проведут плановые учения со стрельбами

В акватории Новороссийска состоятся учения со стрельбами днем 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Военно-морская база Новороссийска проведет тренировочные мероприятия в акватории порта в период с 11:00 до 13:00. В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров. Стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Во время тренировочных действий НВМБ запрещается движение маломерных судов и плавательных средств. Ограничения действуют на подводные спуски и водолазные работы.

София Моисеенко