На мусорном полигоне Новороссийска потушили пожар, длившийся с начала декабря

На территории мусорного полигона ООО «Терра-Н» в Новороссийске ликвидировали очаги возгорания. Об этом сообщил заместитель главы города Александр Гавриков 25 января.

По словам Александра Гаврикова, на свалке локализовали и потушили очаги пожара, но вероятность повторного воспламенения участков полигона по-прежнему сохраняется. Для минимизации рисков возгорания на объекте дежурит пожарная машина и специальная техника.

«Проводятся работы по просыпке и проливу грунта для предотвращения возможных возгораний»,— написал Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

Ситуация на полигоне, как отметил чиновник, находится под контролем. В целях ликвидации возможных очагов пожара принимаются необходимые меры.

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске был зафиксирован в начале декабря, изначально его площадь превышала 200 кв. м. Ранее на аппаратном совещании мэр города Андрей Кравченко заявлял, что на свалку ООО «Терра-Н» отходы не вывозятся с прошлого года. Мусор складируют на площадке временного накопления.

София Моисеенко