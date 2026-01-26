На мусорном полигоне Новороссийска потушили пожар, длившийся с начала декабря
На территории мусорного полигона ООО «Терра-Н» в Новороссийске ликвидировали очаги возгорания. Об этом сообщил заместитель главы города Александр Гавриков 25 января.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
По словам Александра Гаврикова, на свалке локализовали и потушили очаги пожара, но вероятность повторного воспламенения участков полигона по-прежнему сохраняется. Для минимизации рисков возгорания на объекте дежурит пожарная машина и специальная техника.
«Проводятся работы по просыпке и проливу грунта для предотвращения возможных возгораний»,— написал Александр Гавриков в своем Telegram-канале.
Ситуация на полигоне, как отметил чиновник, находится под контролем. В целях ликвидации возможных очагов пожара принимаются необходимые меры.
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске был зафиксирован в начале декабря, изначально его площадь превышала 200 кв. м. Ранее на аппаратном совещании мэр города Андрей Кравченко заявлял, что на свалку ООО «Терра-Н» отходы не вывозятся с прошлого года. Мусор складируют на площадке временного накопления.