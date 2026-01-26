В Ставропольском крае движение на дорогах осложняют снегопады и гололед

В Ставропольском крае продолжаются снегопады с сильными порывами ветра и образованием гололеда на основных трассах. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Неблагоприятные погодные условия с низкими температурами затронули несколько ключевых направлений. Осложнена обстановка на участках дорог Преградное-Тахта-Ипатово в Ипатовском округе, Астрахань-Элиста-Ставрополь в районе Красногвардейского Грачевского округа, а также на трассе Кочубей-Зеленокумск-Нефтекумск-Минеральные Воды в Буденновском округе.

Экстренные службы предупреждают о вероятности образования гололедо-изморозевых явлений на проезжей части. Автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию между машинами и воздержаться от резких маневров, а также уделить особое внимание использованию ремней безопасности и контролю над транспортным средством.

Константин Соловьев