На Ставрополье в ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля

В Новоалександровском округе Ставропольского края в автоаварии погибла 55-летняя пассажирка легковой машины, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла в воскресенье, 25 января, примерно в 16:00 часов в селе Раздольное. Водитель автомобиля «Москвич 3» превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик MAN с прицепом. 55-летняя пассажир легкового автомобиля скончалась на месте происшествия. У водителя взята биологическая жидкость на установление состояния опьянения.

Мария Иванова