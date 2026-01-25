На Ставрополье в ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля
В Новоалександровском округе Ставропольского края в автоаварии погибла 55-летняя пассажирка легковой машины, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Авария произошла в воскресенье, 25 января, примерно в 16:00 часов в селе Раздольное. Водитель автомобиля «Москвич 3» превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик MAN с прицепом. 55-летняя пассажир легкового автомобиля скончалась на месте происшествия. У водителя взята биологическая жидкость на установление состояния опьянения.