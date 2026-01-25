На Ставрополье опрокинулся микроавтобус, пострадали двое пассажиров

Утром 24 января на автодороге «Новоалександровск-Кропоткин» опрокинулся микроавтобус, пострадали двое пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Микроавтобус оказывал частные услуги по перевозке пассажиров. По предварительным данным, водитель превысил безопасную для движения скорость, не справился с управлением и допустил съезд машины с дороги, после чего она опрокинулась. Двоим пострадавшим пассажирам назначено амбулаторное лечение.

Следователи СКР проводят на предмет соответствия качества оказываемых услуг по перевозке граждан требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Иванова