В КЧР руководителя УК осудили за гибель двух человек от угарного газа

В Карачаево-Черкесии руководитель управляющей компании признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей. Ему назначены принудительные работы на два года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, в течение 2023 года осужденный систематически изготавливал акты о проводимых им проверках и чистке дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах по улицам Кавказская и Кооперативная города Черкесска, хотя фактически данные работы не выполнял. Подложные документы фигурант использовал в качестве обоснования для подачи газа в дома.

19 декабря 2023 года и 11 января 2024 года из-за засоренности систем дымоотвода и вентиляции в нескольких квартирах указанных домов скопился угарный газ, четверо взрослых и пятеро детей отравились. Двое пострадавших скончались, остальным причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Глава управляющей компании признан виновным в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Мария Иванова