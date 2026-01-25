Почти 6 тысяч жителей Новороссийска остались без воды

Почти 6 тыс. жителей Новороссийска остались без водоснабжения утром 25 января из-за повреждения электрокабеля, который питает насосную станцию. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аварийное отключение затронуло часть зоны водоснабжения 1, где проживает более 5,9 тыс. человек. Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ на электрокабеле.

Чрезвычайная ситуация не прогнозируется. МУП «Водоканал» города Новороссийска организует доставку воды автоцистернами по заявкам жителей. Обращаться можно по телефонам: 8-8617-30-98-60, 8-8617-30-98-61.

Никита Бесстужев