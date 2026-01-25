КТК ввел в работу ВПУ-3 после ремонта на морском терминале под Новороссийском

Каспийский трубопроводный консорциум завершил планово-предупредительный ремонт третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) на Морском терминале под Новороссийском. Сейчас отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме через ВПУ-1 и ВПУ-3, сообщили в пресс-службе КТК.

Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

В рамках ремонта была частично заменена подводная часть шлангов и рукавов. План и сроки работ корректировались после террористической атаки безэкипажным катером на ВПУ-2, в результате которой устройство было повреждено и выведено из эксплуатации. Для выполнения годовых планов по отгрузке нефти консорциум обеспечивает одновременную работу не менее двух выносных причальных устройств.

КТК является международной нефтетранспортной компанией с участием России, Казахстана и иностранных добывающих предприятий. Консорциум эксплуатирует Каспийский магистральный нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, соединяющий месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и являющийся одним из ключевых маршрутов экспорта казахстанской нефти.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в конце ноября 2025 года выносное причальное устройство ВПУ-2 на морском терминале КТК подверглось атаке безэкипажных катеров. В Минэнерго Казахстана заявили, что ввод в работу ВПУ-3 позволит восстановить пропускную способность нефтепровода.

Никита Бесстужев