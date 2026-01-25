В морпорту Сочи 25 января проведут пять серий военных учений со стрельбами

Военные 25 января проведут в морском порту Сочи пять серий учений со стрельбами, отрабатывая действия при атаке беспилотных катеров и дронов противника. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Две первые серии упражнений прошли в ночные и утренние часы — с полуночи до 2:00 и с 6:00 до 9:00. Дневные учения запланированы на период с 11:00 до 14:00, вечерние — с 18:00 до 19:00 и с 22:00 до 23:00. Перед началом стрельб власти включают речевое оповещение для жителей города-курорта.

Учения проходят на фоне активности беспилотников в регионе. Над Краснодарским краем в ночь на 25 января сбили 15 украинских дронов. Сигнал «Беспилотная опасность» действовал с 3:30 до 8:00.

Никита Бесстужев