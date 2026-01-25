В Крыму возбудили уголовное дело после опрокидывания рейсового автобуса

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Крыму после ДТП с рейсовым автобусом на маршруте «Симферополь — Черноморское». В результате аварии пострадали два пассажира, сообщает ТАСС со ссылкой на главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Следователям Раздольненского межрайонного следственного отдела предстоит установить все обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, а также проверить качество содержания автомобильной дороги профильными службами.

Авария произошла днем 24 января. Автобус, следовавший по маршруту «Симферополь — Черноморское», опрокинулся во время движения. В салоне находились водитель и семь пассажиров.

В результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой материалы будут приобщены к уголовному делу.

Никита Бесстужев