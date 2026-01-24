Главные новости за 24 января. Кавказ

Эдуард Колтунов сложил полномочия главы Новоалександровского округа Ставропольского края 23 января по личным обстоятельствам.

Пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля на дороге Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды в Грачевском округе. Авария произошла 24 января около 9:30 на 12-м км трассы.

МЧС Северной Осетии запретило движение большегрузных автомобилей на участке Транскавказской автомагистрали от Бурона до Северного портала Рокского тоннеля из-за снегопада и угрозы схода лавин.

Автомобиль скорой помощи марки УАЗ перевернулся на автодороге Кавказ — Средний — Новокавказский в районе села Нагутское, четверо человек пострадали и госпитализированы.

Конкурсный управляющий обанкротившейся ставропольской компании «Шоколенд» подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 10 физических лиц и двух организаций. Солидарно с Валерия Черницова и Оксаны Молчановой он требует взыскать более 501 млн руб.