В Ставрополе сотрудника связи судят за слежку за коллегой

В Ставрополе бывший ведущий специалист оператора сотовой связи будет судим за незаконное получение данных о телефонных разговорах коллеги с супругом из-за личной симпатии к женщине. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С июля по сентябрь 2025 года мужчина испытывал симпатию к коллеге и без ведома абонентов через базу данных компании многократно получал доступ к информации о её телефонных разговорах с мужем. Законных оснований для таких действий у него не было.

Противоправные действия специалиста нарушили конституционное право на тайну телефонных переговоров и иных сообщений.

Обвиняемый проходит по двум эпизодам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 138 Уголовного кодекса России — нарушение тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения.

Следователь Следственного комитета собрал достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тат Гаспарян