В нескольких районах Новороссийска зафиксировали подтопления

Таяние снега привело к подтоплениям в некоторых районах Новороссийска. Об этом днем 24 января заявил мэр города Андрей Кравченко.

С раннего утра в Новороссийске начал действовать оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Андрей Кравченко подчеркнул, что в хуторе Горном и селе Мысхако в руслах рек поднялся уровень воды, специалисты произвели очистку. Подтопления также были зафиксированы в Глебовке, Кирилловке и Цемдолине.

Коммунальные службы города расчищают ливневые канализации и откачивают воду. В настоящее время в работах задействованы 80 человек и 28 единиц специализированной техники. Экстренные службы выезжают на места адресно, сотрудники администраций районов осуществляют объезды для выявления очагов подтоплений.

«Угрозы подтопления со стороны Неберджаевского водохранилища на данный момент нет»,— также сообщил мэр Новороссийска.

София Моисеенко