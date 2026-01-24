Суд отказал арендатору в перезаключении договора на участок в Махачкале

Советский районный суд Махачкалы отказал гражданину в требовании перезаключить договор аренды земельного участка площадью 1100 квадратных метров на проспекте Насрутдинова. Прежнее соглашение было признано недействительным Ленинским районным судом города по иску прокуратуры.

Суд напомнил, что согласно Земельному кодексу договоры аренды государственных и муниципальных участков заключаются по результатам аукционов, за исключением случаев, прямо указанных в законе. Оснований для заключения соглашения без торгов у заявителя не было.

На спорном участке с кадастровым номером 05:40:000069:8649 сейчас сносят незаконные постройки. Работы ведет Управление административно-технической инспекции и муниципального контроля по поручению главы города Джамбулата Салавова.

Администрация Махачкалы продолжает работу по наведению порядка на муниципальных территориях и обеспечению законности в земельных отношениях.

Тат Гаспарян